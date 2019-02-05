Акции Apple дорожают на 1,7%, компания вернула себе статус самой дорогой в США

Цена бумаг Apple Inc. в начале торгов во вторник подскочила на 1,7%, благодаря чему капитализация компании превзошла рыночную стоимость Microsoft и стала рекордной среди всех торгуемых в США фирм.
Капитализация Apple составляет $821,7 млрд против $817,4 млрд у Microsoft. Рыночная стоимость идущей третьей Amazon равняется $815,1 млрд, Alphabet, занимающей четвертое место - $791,6 млрд.
За последние пять сессий, после обнародования квартальной отчетности, бумаги Apple подскочили в цене на 12,7%. С 3 января, когда акции падали до минимума за 20 месяцев, подъем составляет 22,6%.
Вместе с тем еще в октябре прошлого года капитализация Apple превышала $1,1 млрд. С тех пор стоимость компании снизалась на опасениях по поводу спроса на смартфоны iPhone.
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