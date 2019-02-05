Договоренностей о сроках вывода американских войск из Афганистана пока нет, заявил во вторник глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.
"На данный момент это ещё не решено. Я не могу ничего сказать (о дедлайне - ИФ), так как сроки пока не согласованы", - заявил он журналистам в Москве во вторник.
При этом Ш.Станикзай отметил, что талибы готовы ждать вывода войск США из Афганистана "месяцы, но не годы".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»