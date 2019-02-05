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Дальнее зарубежье 05.02.2019 20:26

Сроки вывода войск США из Афганистана не согласованы - "Талибан"

Договоренностей о сроках вывода американских войск из Афганистана пока нет, заявил во вторник глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"На данный момент это ещё не решено. Я не могу ничего сказать (о дедлайне - ИФ), так как сроки пока не согласованы", - заявил он журналистам в Москве во вторник.

При этом Ш.Станикзай отметил, что талибы готовы ждать вывода войск США из Афганистана "месяцы, но не годы".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]