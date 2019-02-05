Договоренностей о сроках вывода американских войск из Афганистана пока нет, заявил во вторник глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"На данный момент это ещё не решено. Я не могу ничего сказать (о дедлайне - ИФ), так как сроки пока не согласованы", - заявил он журналистам в Москве во вторник.

При этом Ш.Станикзай отметил, что талибы готовы ждать вывода войск США из Афганистана "месяцы, но не годы".