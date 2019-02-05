Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0259 GBR   2.2165 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.02.2019 20:07

Иран пригрозил Израилю ответными мерами в случае атак на территории Сирии

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предупредил Израиль о твердых и адекватных ответных мирах, если еврейское государство продолжит атаковать объекты в Сирии.

"Если эти действия продолжатся, мы предпримем хорошо рассчитанные меры в качестве сдерживающего фактора и твердого адекватного ответа, чтобы преподать урок преступным и лживым правителям Израиля", - приводит агентство Фарс слова А.Шамхани, сказанные им на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

В январе израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную с территории Сирии по северу Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии.

По словам А.Шамхани, атаки Израиля нарушают территориальную целостность Сирии и являются "неприемлемыми".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля ударить по любому государству, из которого будет исходить угроза для его страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Нетаньяху призвал Иран вывести силы из Сирии и пригрозил новыми атаками Израиль продолжит противостоять действиям Ирана в Сирии - Нетаньяху Президент Ирана назвал Израиль "раковой опухолью", которую создал Запад МИД Ирана опроверг заявления Нетаньяху о секретных ядерных складах близ Тегерана Тегеран предостерегает Израиль от авиаударов по сирийской армии и ее союзникам Министр обороны Ирана пригрозил жестким ответом тем, кто причастен к атаке в Ахвазе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]