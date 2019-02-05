Иран пригрозил Израилю ответными мерами в случае атак на территории Сирии

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предупредил Израиль о твердых и адекватных ответных мирах, если еврейское государство продолжит атаковать объекты в Сирии.
"Если эти действия продолжатся, мы предпримем хорошо рассчитанные меры в качестве сдерживающего фактора и твердого адекватного ответа, чтобы преподать урок преступным и лживым правителям Израиля", - приводит агентство Фарс слова А.Шамхани, сказанные им на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
В январе израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную с территории Сирии по северу Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии.
По словам А.Шамхани, атаки Израиля нарушают территориальную целостность Сирии и являются "неприемлемыми".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля ударить по любому государству, из которого будет исходить угроза для его страны.
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