Азербайджан в 2018 году посетило около 900 тыс. россиян – Алиев

Президента Ильхам Алиев отмечает высокий уровень доверия между народами Азербайджана и России.
И.Алиев во вторник в Баку принял Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщает сайт главы государства.
«У нас очень высокий уровень взаимного доверия на всех уровнях, начиная от президентов и заканчивая простыми гражданами. Хотел бы сказать, что в прошлом году рекордное количество россиян посетило Азербайджан - около 900 тыс. человек. То есть, это показатель того, что отношения между людьми и странами - на самом высоком уровне»,- сказал И.Алиев в ходе встречи с патриархом.
«Они (россияне – ИФ) чувствуют себя как дома, они приезжают сюда с хорошими намерениями и к ним относятся здесь как к родным людям»,- добавил президент.
И.Алиев напомнил, что в 2018 году лидеры Азербайджана и России провели шесть встреч, что является рекордным показателем и отражает сущность и характер отношений между Баку и Москвой.
«Наши отношения, я думаю, могут быть примером для отношений между соседями. Очень многое связывает нас в историческом плане, и сегодня, когда мы активно взаимодействуем по всем направлениям, конечно же, это сотрудничество приобретает особую важность в деле укрепления мира в нашем регионе, на Кавказе. Поэтому когда мы смотрим на всю палитру межгосударственных отношений, мы, конечно, видим позитивную динамику»,- сказал президент.
Глава государства также высоко оценил роль патриарха Кирилла в укреплении межрелигиозного диалога между представителями различных конфессий.
«Ваша роль в деле укрепления безопасности, сотрудничества, взаимопонимания в мире очень высоко оценивается во всем мире, в том числе и в нашей стране. Вы играете важнейшую роль в деле укрепления межрелигиозного диалога, в деле укрепления взаимопонимания между представителями различных конфессий, различных наций, стран»,- отметил президент.
И.Алиев выразил уверенность, что визит патриарха в Азербайджан будет служить делу укрепления межрелигиозного сотрудничества, и, в целом, российско-азербайджанских отношений, которые развиваются очень успешно, динамично.
Ф.Исазаде
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