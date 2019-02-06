Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани подтвердил приверженность Вашингтона достижению продолжительного мира в этой стране, сообщил представитель госдепа Роберта Палладино.

"Госсекретарь также подчеркнул важность внутриафганского диалога и роль перемирия в прекращении насилия и создании условий для того, чтобы афганское правительство, другие афганские лидеры и движение "Талибан" собрались вместе и провели переговоры о политическом урегулировании", - сообщил Р.Палладино.

Кроме того, по его словам, М.Помпео подчеркнул роль специального представителя по примирению в Афганистане Залмая Халилзада в "содействии всеобъемлющему мирному процессу".

Он также отметил успехи, достигнутые афганским народом с 2001 года, и заявил о стремлении США к долгосрочному партнерству с Афганистаном.