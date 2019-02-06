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Дальнее зарубежье 06.02.2019 09:42

Трамп встречался с подрядчиками для обсуждения строительства стены на границе с Мексикой - телеканал

Президент США Дональд Трамп встретился с подрядчиками в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить строительство пограничной стены, сообщает CNN.

По данным источников телеканала, Д.Трамп провел встречи с подрядчиками, на которых обсудил строительство стены на границе с Мексикой.

Отмечается, что на прошлой неделе президент США провел подобные встречи также в присутствии советника Белого дома Джареда Кушнера и юриста Пэта Чиполлоне.

Данные сообщения предшествуют ежегодному обращению президента перед Конгрессом "О положении страны", где, как предполагается, будет затронута тема строительства стены вдоль американо-мексиканской границы.

Ранее Д.Трамп давал понять, что может использовать ежегодное выступление перед Конгрессом для объявления чрезвычайного положения в стране, чтобы инициировать возведение стены вдоль южной границы. Однако, пока не ясно, будет ли он это делать.

Белый дом, в свою очередь, отказался комментировать предстоящую речь.

"Не будем забегать вперёд всего процесса", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на вопрос, собирается ли президент объявлять ЧП.

25 января Д.Трамп объявил о временном возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного "шатдауна", продлившегося 35 дней, однако это временная мера.

Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, главным камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе, то страну ожидает еще один "шатдаун".

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Тэги: США, ТРАМП, СТЕНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]