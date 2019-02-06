Внешняя политика Трампа сделала Америку более безопасной и процветающей - Помпео

Внешняя политика, проводимая президентом Дональдом Трампом, позволила Соединенным Штатам стать более процветающей и безопасной страной, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Дипломатическая программа президента Трампа сделала Америку более безопасной, более уважаемой и процветающей страной", - говорится в заявлении М.Помпео, поступившем в "Интерфакс" после обращения американского президента к конгрессу.
По словам госсекретаря, "за свои первые два года у власти президент Трамп укрепил Америку внутри и за рубежом, ставя интересы американского нарoда превыше всего и утверждая лидерство США во всем мире".
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан в свою очередь заявил, что в обращении к конгрессу "президент Трамп подтвердил непоколебимую решимость поддерживать армию и защищать интересы нацбезопасности Америки внутри страны и за ее пределами".
Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана
BP планирует в 2019-2020гг провести 3D-сейсморазведку на перспективном блоке D230 на Каспии
Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной
В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав
Трещины образовались в нескольких школах Азербайджана в результате землетрясения - Минобразования
В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»