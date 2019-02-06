Внешняя политика Трампа сделала Америку более безопасной и процветающей - Помпео

Внешняя политика, проводимая президентом Дональдом Трампом, позволила Соединенным Штатам стать более процветающей и безопасной страной, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Дипломатическая программа президента Трампа сделала Америку более безопасной, более уважаемой и процветающей страной", - говорится в заявлении М.Помпео, поступившем в "Интерфакс" после обращения американского президента к конгрессу.

По словам госсекретаря, "за свои первые два года у власти президент Трамп укрепил Америку внутри и за рубежом, ставя интересы американского нарoда превыше всего и утверждая лидерство США во всем мире".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан в свою очередь заявил, что в обращении к конгрессу "президент Трамп подтвердил непоколебимую решимость поддерживать армию и защищать интересы нацбезопасности Америки внутри страны и за ее пределами".