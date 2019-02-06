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Дальнее зарубежье 06.02.2019 09:16

Внешняя политика Трампа сделала Америку более безопасной и процветающей - Помпео

Внешняя политика, проводимая президентом Дональдом Трампом, позволила Соединенным Штатам стать более процветающей и безопасной страной, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Дипломатическая программа президента Трампа сделала Америку более безопасной, более уважаемой и процветающей страной", - говорится в заявлении М.Помпео, поступившем в "Интерфакс" после обращения американского президента к конгрессу.

По словам госсекретаря, "за свои первые два года у власти президент Трамп укрепил Америку внутри и за рубежом, ставя интересы американского нарoда превыше всего и утверждая лидерство США во всем мире".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан в свою очередь заявил, что в обращении к конгрессу "президент Трамп подтвердил непоколебимую решимость поддерживать армию и защищать интересы нацбезопасности Америки внутри страны и за ее пределами".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ТРАМП, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]