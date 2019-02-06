Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2019 10:18

Афганские власти должны принимать участие в переговорах США с талибами - американский военачальник

Только участие в переговорах США с талибами представителей афганских властей может привести к кардинальному урегулированию кризиса в Афганистане, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"В конечном итоге мы должны добиться переговоров в формате "Талибан"-Афганистан. Только они, будучи вовлеченными в обсуждение, смогут решить ключевые вопросы", - сказал он, выступая перед американскими законодателями.

Переговоры с афганскими талибами ведет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Они начались после того, как президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска из Афганистана.

Дж.Вотел отметил, оценивая ход переговоров: "Я бы сказал, что мы в процессе, на самой-самой ранней его стадии".

По его словам, З.Халилзад "пытается сформировать структуру, которая позволит нам продвигаться вперед, она, безусловно, должна включать участие правительства Афганистана".

Как сообщил госдепартамент США, госсекретарь Майк Помпео в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани накануне подтвердил приверженность Вашингтона достижению продолжительного мира в этой стране.

"Госсекретарь также подчеркнул важность внутриафганского диалога и роль перемирия в прекращении насилия и создании условий для того, чтобы афганское правительство, другие афганские лидеры и движение "Талибан" собрались вместе и провели переговоры о политическом урегулировании", - сообщил представитель госдепа Роберт Палладино.

Кроме того, по его словам, М.Помпео подчеркнул роль специального представителя по примирению в Афганистане Залмая Халилзада в "содействии всеобъемлющему мирному процессу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане - газета Трамп не исключил возможности посещения Афганистана В Пентагоне считают, что убийство шефа полиции афганской провинции Кандагара не повлияет на уровень безопасности в регионе США осуждают нападение на руководство афганской провинции Кандагар - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]