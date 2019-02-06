Афганские власти должны принимать участие в переговорах США с талибами - американский военачальник

Только участие в переговорах США с талибами представителей афганских властей может привести к кардинальному урегулированию кризиса в Афганистане, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"В конечном итоге мы должны добиться переговоров в формате "Талибан"-Афганистан. Только они, будучи вовлеченными в обсуждение, смогут решить ключевые вопросы", - сказал он, выступая перед американскими законодателями.

Переговоры с афганскими талибами ведет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Они начались после того, как президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска из Афганистана.

Дж.Вотел отметил, оценивая ход переговоров: "Я бы сказал, что мы в процессе, на самой-самой ранней его стадии".

По его словам, З.Халилзад "пытается сформировать структуру, которая позволит нам продвигаться вперед, она, безусловно, должна включать участие правительства Афганистана".

Как сообщил госдепартамент США, госсекретарь Майк Помпео в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани накануне подтвердил приверженность Вашингтона достижению продолжительного мира в этой стране.

"Госсекретарь также подчеркнул важность внутриафганского диалога и роль перемирия в прекращении насилия и создании условий для того, чтобы афганское правительство, другие афганские лидеры и движение "Талибан" собрались вместе и провели переговоры о политическом урегулировании", - сообщил представитель госдепа Роберт Палладино.

Кроме того, по его словам, М.Помпео подчеркнул роль специального представителя по примирению в Афганистане Залмая Халилзада в "содействии всеобъемлющему мирному процессу".