Трамп вновь заявил о поддержке народа Венесуэлы и осудил Мадуро

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в очередной раз выразил поддержку народу и оппозиции Венесуэлы.

"Мы поддерживаем народ Венесуэлы в их благородном стремлении к свободе, и мы осуждаем жестокость режима (президента Николаса) Мадуро, чья социалистическая политика привела эту нацию из самой богатой в Южной Америке в состояние крайней нищеты и отчаяния", - сказал Д.Трамп.