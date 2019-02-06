Трамп заявил о планах победить ВИЧ в США за 10 лет

Президент США Дональд Трамп заявил обращении к конгрессу, что планирует за 10 лет победить эпидемию вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в США.

"В моем (проекте) бюджета я попрошу демократов и республиканцев взять необходимые обязательства по ликвидации эпидемии ВИЧ в Соединенных Штатах в течение десяти лет", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что в последние годы достигнут значительный прогресс в борьбе с ВИЧ и СПИДом.

"Научные прорывы сделали так, что далекая мечта оказалась в пределах досягаемости", - заявил президент США.

"Вместе мы победим СПИД в Америке", - добавил он.

Д.Трамп предлагает обеспечить более широкий доступ к лекарствам людям с ВИЧ и сосредоточится на профилактике заболевания в сообществах с самыми высокими показателями ВИЧ.