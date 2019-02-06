Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду после значительного снижения накануне, инвесторы оценивают статданные из США и сигналы роста запаса топлива в Штатах по итогам прошлой недели.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подорожали на $0,02 (0,03%) - до $62 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась на $0,53 (0,85%) и составляла на закрытие $61,98 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $53,70 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,9 (1,65%), до $53,66 за баррель.
Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня в 57,6 пункта.
Январское значение показателя является самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.
Тем временем накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.
"Нефтяной рынок занял выжидательную позицию перед публикацией отчета Минэнерго, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Однако если США и Китай не договорятся о прекращении торговой войны, растущие опасения по поводу спроса могут ограничить подъем цен на нефть по мере того, как статданные вроде индекса ISM продолжат ухудшаться".
Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана
В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав
Трещины образовались в нескольких школах Азербайджана в результате землетрясения - Минобразования
В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Комитет конгресса США проголосует по передаче стенограмм по "российскому расследованию" спецпрокурору Мюллеру - СМИ
Британские министры тайно обсудили план возможной отсрочки Brexit на восемь недель
Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»