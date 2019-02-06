Госнефтефонд Азербайджана в январе продал на валютных аукционах $635 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $634,9 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение января 2019 года продал инвалюты на сумму $634,9 млн", - отмечается в сообщении.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А.Азизов