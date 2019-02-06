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Дальнее зарубежье 06.02.2019 09:35

Трамп заявит о необходимости безопасной иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом США с ежегодным обращением "О положении в стране", заявит о необходимости формирования безопасной иммиграционной политики.

"У нас есть моральный долг создать иммиграционную систему, которая защищает жизнь и рабочие места наших граждан", - говорится в выдержках из речи Д.Трампа, распространенных Белым домом.

Как отметит президент, ни один вопрос лучше не иллюстрирует разрыв между рабочим и политическим классами Америки, чем незаконная иммиграция.

"Богатые политики стремятся к открытым границам, живя за стенами, воротами и охраной", - считает Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБРАЩЕНИЕ, ИММИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]