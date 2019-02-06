Трамп заявит о необходимости безопасной иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом США с ежегодным обращением "О положении в стране", заявит о необходимости формирования безопасной иммиграционной политики.

"У нас есть моральный долг создать иммиграционную систему, которая защищает жизнь и рабочие места наших граждан", - говорится в выдержках из речи Д.Трампа, распространенных Белым домом.

Как отметит президент, ни один вопрос лучше не иллюстрирует разрыв между рабочим и политическим классами Америки, чем незаконная иммиграция.

"Богатые политики стремятся к открытым границам, живя за стенами, воротами и охраной", - считает Д.Трамп.