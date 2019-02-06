Трамп заявит о необходимости безопасной иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом США с ежегодным обращением "О положении в стране", заявит о необходимости формирования безопасной иммиграционной политики.
"У нас есть моральный долг создать иммиграционную систему, которая защищает жизнь и рабочие места наших граждан", - говорится в выдержках из речи Д.Трампа, распространенных Белым домом.
Как отметит президент, ни один вопрос лучше не иллюстрирует разрыв между рабочим и политическим классами Америки, чем незаконная иммиграция.
"Богатые политики стремятся к открытым границам, живя за стенами, воротами и охраной", - считает Д.Трамп.
Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана
BP планирует в 2019-2020гг провести 3D-сейсморазведку на перспективном блоке D230 на Каспии
Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной
В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав
Трещины образовались в нескольких школах Азербайджана в результате землетрясения - Минобразования
В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»