Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 февраля ЦБА установил 1,9383 манат/1EUR (5 февраля – 1,9434 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 февраля сохранил 0,0259 манат/1 RUB.

А.Мамедов