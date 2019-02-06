Трамп призвал партии США к сотрудничеству и единству на благо страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что для успешного развития страны необходимо единство и сотрудничество Республиканской и Демократической партий.

"Мы должны осуществлять руководство не как две партии, а как одна нация", - сказал он в обращении к конгрессу.

Победа одной из партий не означает победы для всей станы, поэтому необходимо "находить компромиссы и сотрудничать", отметил президент.