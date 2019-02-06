Трамп призвал готовиться к встрече американских военных из Сирии

Президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу заявил, что пришло время встречать американских военных из Сирии.

"Настало время оказать нашим храбрым воинам в Сирии теплый прием", - сказал Д.Трамп.

Он также добавил, что США продолжат работу по "уничтожению остатков ИГИЛ ".

Кроме того, Д.Трамп заявил о переговорах в Афганистане с целью положить конец самой продолжительной войне США, добавив, что он "ускорил" переговоры для достижения политического урегулирования.

"Наши войска сражались с непревзойденной доблестью - и благодаря их храбрости мы теперь можем добиваться политического решения этого долгого и кровавого конфликта", - сказал президент США.