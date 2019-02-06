США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп

США ведут переговоры с талибами и другими афганскими группировками, в случае успеха переговоров Соединенные Штаты готовы сократить свое военное присутствие в Афганистане, заявил президент Дональд Трамп.

"Моя администрация ведет конструктивные переговоры с афганскими группировками, в том числе с талибами. При достижении прогресса мы сможем сократить численность наших войск в Афганистане", - заявил он в обращении к конгрессу.

По его словам, это даст возможность "сосредоточиться на борьбе с терроризмом".