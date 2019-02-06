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Дальнее зарубежье 06.02.2019 09:43

США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп

США ведут переговоры с талибами и другими афганскими группировками, в случае успеха переговоров Соединенные Штаты готовы сократить свое военное присутствие в Афганистане, заявил президент Дональд Трамп.

"Моя администрация ведет конструктивные переговоры с афганскими группировками, в том числе с талибами. При достижении прогресса мы сможем сократить численность наших войск в Афганистане", - заявил он в обращении к конгрессу.

По его словам, это даст возможность "сосредоточиться на борьбе с терроризмом".

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]