Пресс-релиз

8 февраля в Российском информационно-культурном центре состоится показ документальных фильмов, посвящённый Дню российской науки:
«Владимир Ипатьев. Химия жизни» (режиссёр Алексей Васильев);
«Русский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов» (режиссёр Гули Тагиева);
«Захарий Аркус-Дантов: русский «отец» американской легенды» (режиссёр Алексей Бурыкин).
Начало - в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»