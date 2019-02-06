В Баку представили книгу «Россия глазами зарубежных журналистов»

5 февраля 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась презентация книги «Россия глазами зарубежных журналистов». Её авторы - азербайджанские журналисты-международники Заур Бабаев и Фархад Нуриев.

В своей книге они поделились видением перспектив развития политико-правовых, торгово-экономических, культурных и гуманитарных отношений Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Новая книга уже вызвала большой интерес у специалистов. В её презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльмира Ахундова и другие заинтересованные лица.