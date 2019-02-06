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Регион 06.02.2019 11:47

Россия готова развивать ВТС с Ираном после снятия ограничений ООН - Шугаев

Россия может предложить Ирану систему комплексной охраны и обороны побережья Персидского залива, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

По его словам, Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном после снятия ограничений по линии Совбеза ООН, которые действуют до 2020 года.

"В частности, мы могли бы предложить Ирану проект создания системы комплексной охраны и обороны побережья Персидского залива. 2020 год не за горами, в этой связи мы полагаем, что начнется новый этап взаимодействия с Ираном. Сегодня мы исполняем свои международные обязательства и не нарушаем их", - сказал Д.Шугаев.

Он заявил, что до 2020 года военно-техническое сотрудничество с Ираном носит ограниченный характер, Москва не поставляет Тегерану наступательное вооружение.

"Системы ПВО сюда, как известно, не входят: в 2016 году мы осуществили поставку, в 2018 году завершили гарантийные обязательства, а сегодня продолжаем сервисное обслуживание в рамках создаваемого в Иране СТЦ (сервисный технический центр - ИФ). Какое-то количество поставок было по тематике средств радиоэлектронной борьбы, это тоже не запрещено. А интерес к различным системам ПВО у партнеров никуда не ушел, так как, помимо того что наши системы имеют высокие характеристики, они могут быть интегрированы в единый контур", - сказал Д.Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", в 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВТС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]