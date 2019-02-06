Экс-пилот Williams: Трасса в Баку не прощает ошибок

Бывший пилот команды «Williams» Сергей Сироткин выразил удовлетворение в связи с продлением контракта организаторов королевских гонок серии «Формулы 1» с промоутерами «Гран-при Азербайджана».

«Я всегда любил это место, этот город – в Баку всегда очень приятная атмосфера. Этот этап в сезоне я всегда ждал и всегда хотел туда вернуться, поэтому очень рад, что промоутерам удалось продлить право проведения Гран-при еще на несколько лет», – сказал С.Сироткин AUTOSPORT.com.ru.

Он отметил неповторимость бакинской трассы Baku City Circuit (BBC). «Что касается самой трассы, на мой взгляд, она достаточно специфическая. Я не могу сказать, что для меня она самая трудная в календаре, но такой больше нигде нет, и это факт», - подчеркнул гонщик.

По словам С.Сироткина, трасса «Гран-при Азербайджана» не прощает ошибок. «Особенно ее второй сектор, который нигде в мире больше не увидишь. Хотя с точки зрения пилотажа он мне не очень нравится – из-за очень узких, непривычных поворотов. Сочетание широких современных машин и узкой в этом месте трассы ограничивает твои действия как пилота: там, по сути, есть только одна траектория, и ничего другого ты придумать не можешь», - отметил он.

С.Сироткин охарактеризовал BCC также как достаточно «скоростную и очень требовательную к точности торможения».

5 февраля Азербайджан и «Формула 1» продлили соглашение о сотрудничестве еще на три года – до конца 2023 года.

В этом году «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку 26-28 апреля.

Р.Бабаев