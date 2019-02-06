Власти Киргизии намерены запретить выдачу лицензий на недропользование компаниям с опытом работы менее пяти лет

В Киргизии на основании решения Совбеза о коррупции в сфере недропользования планируют запретить выдачу лицензий на разработку компаниям с опытом работы менее пяти лет в данной сфере.

"Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал решение Совбеза о мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования, в числе которых предлагается ряд мер, направленных на снижение коррупции в этой сфере, особенно в лицензионно-разрешительной системе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

В ведомстве отметили, что также предусмотрены "меры, направленные на эффективное функционирование отрасли, взаимодействие с местным населением и привлечение инвестиций".

Решением Совбеза Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования Киргизии в срок до 1 июня предлагается разработать и внести на рассмотрение правительства изменения в закон "О недрах", предусматривающие запрет на выдачу лицензий на право пользования недрами компаниям, имеющими опыт работы менее пяти лет в сфере недропользования.

Также предложено внести изменение о возможности досудебного аннулирования лицензий на месторождения в случаях установления фактов удержания лицензии сроком более двух лет без намерения осуществлять лицензируемую деятельность, сообщили в пресс-службе.

Также горнодобывающим компаниям будет предложено в обязательном порядке приобретать до 80% товаров и услуг на территории Киргизии и нанимать на работу не менее 85% работников из числа граждан республики от общей штатной численности работающего персонала.

Кроме того, для прозрачности процесса выдачи лицензий Госкомитету предложено в срок до 1 марта создать и разместить на ведомственном сайте открытый для общественности электронный реестр выданных лицензий, отражающий процесс подачи заявки на выдачу лицензии; текущую ситуацию по всем выданным лицензиям и выполнение обязательств компаниями по заключенным лицензионным соглашениям.

На заседании Совета безопасности 30 января президент Киргизии С.Жээнбеков заявил, что успешному развитию киргизской горнодобывающей промышленности мешают коррупция, бездействие местных органов власти и недостатки в работе правоохранительных органов.

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в минувший вторник провел совещание о работе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, по итогам которого уволил двух заместителей председателя Госкомитета и объявил выговор председателю Госкомитета Эмилю Осмонбетову.

По данным премьера, из 2 тыс. 711 лицензий на объекты недр 2 тыс. 475 были выданы в 2013-2014 годах, десятки лицензий оказывались у одного человека, и иногда под видом пополнения бюджета лицензии выдавались бесконтрольно.