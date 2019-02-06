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Дальнее зарубежье 06.02.2019 09:54

Венесуэльские военные перекрыли доступ в страну гуманитарной помощи на границе с Колумбией

Военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы не допустить доставку в страну гуманитарной помощи, сообщают СМИ со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции.

Пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером, сообщили источники.

Координатором доставки помощи выступает самопровозгласивший себя временным президентом страны спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо.

Ранее представители парламента предупреждали, что блокирование доставки гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

Они уже обращались к вооруженным силам с предложением перейти на сторону Х.Гуайдо, заявляя, что в противном случае те столкнутся с проблемами.

В Вашингтоне 14 февраля должна состояться международная конференция по сбору гуманитарной помощи Венесуэле.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее: "Венесуэла не собирается ни у кого просить милостыню. Если они хотят помочь, пусть снимут блокаду и отменят санкции".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПОМОЩЬ, МОСТ, БЛОКИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]