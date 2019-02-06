Глава МЧС Азербайджана прибыл в регионы, где во вторник ночью произошло землетрясение

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров прибыл утром в среду в регионы страны, где накануне ночью были отмечены сильные подземные толчки.

«Вместе с главой МЧС в регионы с целью изучения последствий землетрясения отправились также специалисты министерства», - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

В результате землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью.

Р.Бабаев