В Кремле назвали "нагнетанием" высказанные Минском опасения относительно угрозы суверенитету Белоруссии со стороны Москвы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в российско-белорусских отношениях все спокойно, а тема суверенитета Белоруссии на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднималась.
"Ничего этого не обсуждалось. Обсуждались вопросы дальнейшей работы в рамках Союзного государства (...) Вот и все. Это все нагнетание, внутри нашего сотрудничества все спокойно", - сказал Ю.Ушаков, слова которого в своей статье приводят "Известия".
Издание напоминает, что опасения относительно суверенитета Белоруссии в разговоре с российскими журналистами 14 декабря прошлого года высказал А.Лукашенко. Он отметил, что "понимает намеки", когда российская сторона говорит о глубокой интеграции в обмен на финансовые преференции, пишет газета. После этого А.Лукашенко и В.Путин встречались еще дважды - 25 и 29 декабря в Москве. Очередная их встреча запланирована на 13 февраля в Сочи.
Как отметил Ю.Ушаков, на предыдущих встречах отношения Минска и Москвы в таком контексте не обсуждались и обсуждаться не будут.
"Создана комиссия, проанализируют, как развивается сотрудничество по различным направлениям, могут быть какие-то корректировки. Доложат президентам, могут быть приняты какие-то решения", - цитируют "Известия" представителя Кремля.
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