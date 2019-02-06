В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав

58-летний пациент с диагнозом кровоизлияние в мозг поступил в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы города Шамахе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.
«Кровоизлияние в мозг произошло в результате волнений, вызванных произошедшими накануне сильными подземными толчками в этом регионе. Состояние пациента оценивается как средней тяжести», - сказал П.Абубекиров.
По его словам, в результате землетрясения еще у одного из молодых людей отнялся язык, медики оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой.
В целом, в скорую помощь вчера ночью обратилось 30 человек. «Больница в Шамахе работает в усиленном режиме. Помощь пострадавшим оказывали шесть бригад скорой неотложной помощи. Еще три человека доставлены в травматологию. У одного из них сломана рука, двое других поступили с диагнозом травма нижних конечностей», - сказал П.Абубекиров.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. «Другие вызовы неотложки были связаны с повышением артериального давления. Всем пострадавшим была оказана помощь в отделении терапии больницы», - отметил глава пресс-службы Минздрава.
Как сообщалось, сильные подземные толчки произошли 5 февраля в центральном регионе Азербайджана. «5 февраля в 23:31 часов по местному времени в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции на территории Исмаиллинского района произошло сильное землетрясение», - сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). В эпицентре силы толчков составили 6 баллов по шкале Рихтера, в соседних районах толчки ощущались силой 5,3 баллов. Эпицентр располагался на глубине 8 км.
Также 5 февраля в 23:37 часов по местному времени подземные толчки магнитудой 3 балла произошли в 8 км западнее Агсу. Эпицентр располагался на глубине 11 км.
Кроме того, в 23:31 часов подземные толчки ощущались в столице Азербайджана, городе Баку.
Утром в среду в регионы страны прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров с целью оценки нанесенного ущерба.
Р.Бабаев
Москву не смущают поставки Минском РСЗО Полонез в Баку – глава ФСВТС
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от Еревана освобождения двух азербайджанцев, удерживаемых в заложниках с 2014 года в Карабахе – МИД Азербайджана
BP планирует в 2019-2020гг провести 3D-сейсморазведку на перспективном блоке D230 на Каспии
Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Комитет конгресса США проголосует по передаче стенограмм по "российскому расследованию" спецпрокурору Мюллеру - СМИ
Британские министры тайно обсудили план возможной отсрочки Brexit на восемь недель
Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»