В Азербайджане один человек доставлен в реанимацию с диагнозом «кровоизлияние в мозг» после ночного землетрясения - Минздрав

58-летний пациент с диагнозом кровоизлияние в мозг поступил в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы города Шамахе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

«Кровоизлияние в мозг произошло в результате волнений, вызванных произошедшими накануне сильными подземными толчками в этом регионе. Состояние пациента оценивается как средней тяжести», - сказал П.Абубекиров.

По его словам, в результате землетрясения еще у одного из молодых людей отнялся язык, медики оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой.

В целом, в скорую помощь вчера ночью обратилось 30 человек. «Больница в Шамахе работает в усиленном режиме. Помощь пострадавшим оказывали шесть бригад скорой неотложной помощи. Еще три человека доставлены в травматологию. У одного из них сломана рука, двое других поступили с диагнозом травма нижних конечностей», - сказал П.Абубекиров.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. «Другие вызовы неотложки были связаны с повышением артериального давления. Всем пострадавшим была оказана помощь в отделении терапии больницы», - отметил глава пресс-службы Минздрава.

Как сообщалось, сильные подземные толчки произошли 5 февраля в центральном регионе Азербайджана. «5 февраля в 23:31 часов по местному времени в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции на территории Исмаиллинского района произошло сильное землетрясение», - сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). В эпицентре силы толчков составили 6 баллов по шкале Рихтера, в соседних районах толчки ощущались силой 5,3 баллов. Эпицентр располагался на глубине 8 км.

Также 5 февраля в 23:37 часов по местному времени подземные толчки магнитудой 3 балла произошли в 8 км западнее Агсу. Эпицентр располагался на глубине 11 км.

Кроме того, в 23:31 часов подземные толчки ощущались в столице Азербайджана, городе Баку.

Утром в среду в регионы страны прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров с целью оценки нанесенного ущерба.

Р.Бабаев