Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сомневается в перспективах заключения вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нового соглашения с возможным участием Китая.
"Претензии на то, чтобы придать договору многосторонний характер, все более иллюзорны по мере того, как сами американцы его явно нарушают, требуя от других ядерных держав подчинения американским планам обеспечения собственного военного превосходства. Это очевидно и России, и, уверен, Китаю", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в среду.
Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, который в связи с выходом США из ДРСМД заявил, что рассматривается вопрос о заключении некоего нового договора, возможно, с участием Китая, но решение еще не принято. Д.Трамп также вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД.
"Претензии США собственно к Договору, прежде всего его двусторонний характер, имеют право на существование и во многом разделяются Россией. Претензии США к России голословны и всего лишь создают повод для того, чтобы договор в одностороннем порядке разрушить", - считает К.Косачев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»