Землетрясения не вызвали проблем в работе системы связи Азербайджан – МТСВТ

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо проблем в работе системы связи в регионах страны, где накануне были отмечены сильные подземные толчки.

«Как известно, 5 февраля в Шамахинском, Исмаиллинском, Лерикском и Агсуинском районах произошли землетрясения. В результате подземные толчков никакого ущерба системе связи нанесено не было. В указанных районах не возникло проблем в работе объектов связи», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время жители перечисленных районов полностью обеспечены услугами связи и интернета.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Р.Бабаев