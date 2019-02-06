Землетрясения не вызвали проблем в работе системы связи Азербайджан – МТСВТ

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо проблем в работе системы связи в регионах страны, где накануне были отмечены сильные подземные толчки.
«Как известно, 5 февраля в Шамахинском, Исмаиллинском, Лерикском и Агсуинском районах произошли землетрясения. В результате подземные толчков никакого ущерба системе связи нанесено не было. В указанных районах не возникло проблем в работе объектов связи», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время жители перечисленных районов полностью обеспечены услугами связи и интернета.
Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»