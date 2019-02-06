Руководство Туркменистана настроено на поиск масштабных договоренностей с Россией по газу - Лавров

Туркменистан настроен выйти на новые масштабные договорённости с Россией в газовой сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика в нашем диалоге сейчас рассматривается, с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договорённостей", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров.

Министр отметил, что вопросы сотрудничества двух стран в нефтегазовой области будут обсуждаться на двусторонней межправкомисии по торгово-экономическому сотрудничеству, сроки ее проведения сейчас согласовываются.