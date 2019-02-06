Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

ТЭК 06.02.2019 11:21

Руководство Туркменистана настроено на поиск масштабных договоренностей с Россией по газу - Лавров

Туркменистан настроен выйти на новые масштабные договорённости с Россией в газовой сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика в нашем диалоге сейчас рассматривается, с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договорённостей", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров.

Министр отметил, что вопросы сотрудничества двух стран в нефтегазовой области будут обсуждаться на двусторонней межправкомисии по торгово-экономическому сотрудничеству, сроки ее проведения сейчас согласовываются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ


Похожие новости


Россия через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, зеркально ответив США - Лавров Россия и Таджикистан рассмотрят новые энергетические проекты - Лавров Претензии ЕС на ведущую роль в посредничестве по Венесуэле вызывают сожаление и вопросы - Лавров Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров Лавров призывает отказаться от мыслей о вооруженном вмешательстве в Венесуэле Лавров ожидает позитивной реакции Еревана на заявления Баку по карабахской проблеме

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]