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СНГ 06.02.2019 13:01

Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики

Туркменистан нацелен на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества с Россией, заявил в среду глава МИД республики Рашид Мередов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Уверен, что ваш визит позволит обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, послужит конструктивному разговору по региональным и международным вопросам", - сказал он, отметив, что у С.Лаврова состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Президент подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером" Туркменистана, сказал Р.Мередов. "Мы нацелены на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - подчеркнул министр.

С.Лавров заявил, что очень ценит то внимание, которое оказал российской делегации руководитель Туркменистана. "Тот настрой, который был ясно проявлен, послужит дальнейшему укреплению стратегического партнерства в соответствии с договором, подписанным в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Туркменистан в 2017 году", - сказал глава МИД РФ.

Глава российской дипломатии отметил, что внешнеполитическое взаимодействие двух стран приобретает особое значение с учетом председательства Ашхабада в СНГ.

"Наше партнерство всегда было открытое. Хотим, чтобы так было и впредь", - заявил С.Лавров, выразив уверенность, что переговоры в Ашхабаде позволят и дальше продвигаться по этому пути.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, МИД, ГЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]