Комитет по делам разведки палаты представителей США, как ожидается, проведет голосование по вопросу передачи более 50 стенограмм различных бесед спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему "российское расследование", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
В стенограммах описываются беседы конгрессменов с людьми, опрошенными в ходе расследования по "российскому вмешательству", которое комитет завершил в прошлом году.
Среди стенограмм, которые комитет хочет передать Р.Мюллеру, есть беседа с сыном президента США Дональда Трампа - Дональдом Трампом-младшим, зятем президента Джаредом Кушнером, его экс-советницей по коммуникациям Хоуп Хикс, а также бывшим телохранителем президента Китом Шиллером. Также в списке содержатся десятки интервью с бывшими сотрудниками администрации предыдущего президента США Барака Обамы и людьми из окружения Д.Трампа, отмечает агентство.
Заседание комитета за закрытыми дверями, на которой пройдет голосование, состоится в среду. Это первое заседание комитета с тех пор, как его председателем стал демократ Адам Шифф, а демократы получили большинство в комитете. Ранее комитет возглавлял республиканец Девин Нуньес.
А.Шифф ранее неоднократно заявлял, что передача Р.Мюллеру стенограмм "российского расследования" является одним из его приоритетов.
Республиканцы в комитете по разведке в марте прошлого года решили завершить расследование, в ходе которого комитет пытался выяснить, был ли сговор между президентской кампанией Д.Трампа и Россией. Демократы в комитете выступали против завершения расследования.
В конце апреля 2018 года комитет по разведке опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, в котором говорится, что "никто из допрошенных свидетелей" не предоставил комитету доказательств "связи, сговора или сотрудничества" между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и Россией.
Р.Мюллер запрашивал стенограмму бесед комитета с бывшим политическим советником Д.Трампа Роджером Стоуном, и комитет проголосовал за то, чтобы документы передали спецпрокурору в декабре. В январе в рамках расследования Р.Мюллера Р.Стоуну предъявили обвинения в том, что он лгал в ходе дачи показаний комитету по разведке. Также в даче ложных показаний этому комитету обвинили бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»