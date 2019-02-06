Узбекистан предлагает создать СП по производству автомобилей в Азербайджане

Узбекистан предлагает наладить производство автомобилей в Азербайджане и реализацию проектов в нефтегазовой сфере.

Вице-премьер Узбекистана Элер Ганиев предложил Азербайджану рассмотреть реализацию совместных проектов в автомобилестроении и нефтегазовой отрасли, а также совместно работать над повышением конкурентоспособности экономик двух стран, сообщают узбекские СМИ.

«Мы могли бы поработать очень активно по направлениям инвестиционной деятельности. Узбекская сторона готова рассмотреть возможность создания производств бытовой техники и автомобилестроения», – сказал Э.Ганиев на встрече с министром экономки Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Э.Ганиев также пригласил азербайджанские компании в нефтегазовый сектор, отметив, что SOCAR уже прорабатывает свои проекты в Узбекистане. «В нефтехимии у нас есть очень эффективные проекты, куда можем привлечь партнеров. Это очень доходные проекты», – добавил вице-премьер.

Вице-премьер также предложил работать в направлении создания взаимных рынков сбыта. «Каждая страна стремится повысить конкурентоспособность своей экономки. В этом плане я хотел бы предложить создать синергию, чтобы работая вместе, мы повышали конкурентоспособность экономик Узбекистана и Азербайджана. Очень важно работать над формированием взаимных рынков сбыта. Зачем нам покупать где-то далеко, если мы можем купить в Азербайджане? Узбекская сторона в свою очередь готова предоставит конкурентоспособную продукцию высочайшего качества», – подчеркнул Ганиев.

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, 4-5 февраля находилась с визитом в Узбекистане.

В состав делегации вошли министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

Б.Рустамбеков