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Финансы 06.02.2019 11:49

Азербайджан с марта внедрит таможенные пошлины на импорт транспорта на сжатом газе

Кабинет министров Азербайджана утвердил ставки импортных таможенных пошлин на транспортные средства, работающие на сжатом газе.

Согласно постановлению правительства, опубликованному в официальных СМИ в среду, ставка таможенной пошлины на импорт подобных транспортных средств, предназначенных для использования в аэропортах и срок эксплуатации которых превышает год, установлена в размере $0,5 за каждый кубический сантиметр двигателя.

Для новых транспортных средств ставка составит $0,7 за каждый кубический сантиметр.

Согласно решению кабмина, импорт автобусов вместимостью 120 человек, работающих на сжатом газе, будет облагаться пошлиной в размере $1,2 за каждый кубический сантиметр двигателя.

Данное постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования в официальной печати, т.е. с 7 марта.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАБМИН, ПОШЛИНЫ, ТАМОЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]