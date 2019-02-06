Азербайджан с марта внедрит таможенные пошлины на импорт транспорта на сжатом газе

Кабинет министров Азербайджана утвердил ставки импортных таможенных пошлин на транспортные средства, работающие на сжатом газе.
Согласно постановлению правительства, опубликованному в официальных СМИ в среду, ставка таможенной пошлины на импорт подобных транспортных средств, предназначенных для использования в аэропортах и срок эксплуатации которых превышает год, установлена в размере $0,5 за каждый кубический сантиметр двигателя.
Для новых транспортных средств ставка составит $0,7 за каждый кубический сантиметр.
Согласно решению кабмина, импорт автобусов вместимостью 120 человек, работающих на сжатом газе, будет облагаться пошлиной в размере $1,2 за каждый кубический сантиметр двигателя.
Данное постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования в официальной печати, т.е. с 7 марта.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»