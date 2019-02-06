Франция и Иран в ближайшее время обменяются послами - замглавы иранского МИД

Тегеран и Париж в ближайшие дни рассчитывают обменяться послами, преодолев, завершив, таким образом, многомесячный дипломатический кризис, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи газете "Фигаро".
"Мы согласовали вопрос по обмену послами в ближайшее время", - сказал А.Аракчи в ходе визита во Францию. По его словам, это может произойти уже в ближайшие дни.
По данным издания "Фигаро", в Тегеране уже определились с кандидатом на пост посла Ирана во Франции. Им станет нынешний представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
Между тем, информации о том, кто именно будет представлять Францию на дипломатическом уровне в Иране, пока нет. В свою очередь "Фигаро" со ссылкой на собственный источник отмечает, что послом Франции в Тегеране будет назначен дипломат, который ранее уже работал на Ближнем Востоке.
Газета напоминает, что в течение полугода в посольствах Ирана в Париже и Франции в Тегеране не было дипломатических представителей высшего ранга. Предыдущий французский посол в Иране Франсуа Сенево в августе прошлого года покинул этот пост и был назначен спецпредставителем Франции по Сирии.
Однако летом прошлого года отношения между Францией и Ираном обострились в связи с делом о подготовке теракта против иранской оппозиции, которая проводила встречу в городе Вильпенте вблизи Парижа. В рамках этого дела правоохранительные органы Бельгии тогда задержали супружескую пару иранского происхождения, а во Франции задержали их предполагаемого сообщника. Позже власти Франции объявили о решении заморозить активы министерства национальной безопасности и разведки Ирана. Французские СМИ не уточняют, остается ли это решение в силе теперь - когда двусторонние дипотношения близки к нормализации.
Именно из-за обострения напряженности в отношениях двух стран Париж не стал назначать на место Ф.Сенево нового посла. МИД Франции рекомендовал гражданам страны не ездить в Иран. Кроме того, французские власти не стали одобрять предложенную Тегераном кандидатуру на пост посла Ирана во Франции.
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