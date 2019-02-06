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Наука и образование 06.02.2019 11:54

Трещины образовались в нескольких школах Азербайджана в результате землетрясения - Минобразования

Землетрясение, произошедшее во вторник ближе к полуночи в ряде регионов Азербайджана, привело к образованию трещин в стенах 5 школ в Шамахинском и Исмаиллинском районах, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Подземные толчки вызвали трещины на стенах четырех школ в Шамахе и одной школы в Исмаиллинском районе», - говорится в сообщении.

Незначительные трещины появились также на зданиях многих старых школ города Шамаха.

«В настоящее время последствия нанесенных зданиям школ изучают сотрудники МЧС, Минобразования и местных Исполнительных властей. Несмотря на низкую посещаемость школ сегодня уроки в учебных заведениях проводятся», - сообщает пресс-служба Минобразования.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, РАЗРУШЕНИЯ, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]