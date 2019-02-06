Правительство Армении планирует активно работать в ЕАЭС и ОДКБ, а также углублять взаимодействие с США

Правительство Армении намерено активно работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), развивать отношения с РФ и углублять взаимодействие с США, говорится в представленной в среду программе исполнительного органа на предстоящие пять лет.
Программа правительства одобрена на заседании кабмина в среду и направлена в парламент.
"Армения будет активно работать в ЕАЭС и ОДКБ в направлении обеспечения активного и инициативного участия, содействуя также повышению эффективности этих структур", - отмечается в программе.
Согласно документу, Армения продолжит работу по развитию стратегических и союзнических отношений с Россией.
"Эту цель правительство рассматривает в числе своих главных приоритетов. Отношения Армении и России основаны на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями. Военное сотрудничество с Россией правительство Армении рассматривает в качестве важной составляющей обеспечения системы безопасности Армении", - говорится в программе правительства.
В документе отмечается также, что Армения намерена углубить отношения с США.
"Правительство намерено углубить взаимодействие с США в направлении содействия повестке развития и реформ Армении и расширения диалога, направленного на региональную стабильность", - отмечается в программе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»