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Регион 06.02.2019 12:06

Правительство Армении планирует активно работать в ЕАЭС и ОДКБ, а также углублять взаимодействие с США

Правительство Армении намерено активно работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), развивать отношения с РФ и углублять взаимодействие с США, говорится в представленной в среду программе исполнительного органа на предстоящие пять лет.

Программа правительства одобрена на заседании кабмина в среду и направлена в парламент.

"Армения будет активно работать в ЕАЭС и ОДКБ в направлении обеспечения активного и инициативного участия, содействуя также повышению эффективности этих структур", - отмечается в программе.

Согласно документу, Армения продолжит работу по развитию стратегических и союзнических отношений с Россией.

"Эту цель правительство рассматривает в числе своих главных приоритетов. Отношения Армении и России основаны на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями. Военное сотрудничество с Россией правительство Армении рассматривает в качестве важной составляющей обеспечения системы безопасности Армении", - говорится в программе правительства.

В документе отмечается также, что Армения намерена углубить отношения с США.

"Правительство намерено углубить взаимодействие с США в направлении содействия повестке развития и реформ Армении и расширения диалога, направленного на региональную стабильность", - отмечается в программе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИР, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]