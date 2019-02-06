Россия через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, зеркально ответив США - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет действовать зеркально и через полгода выйдет из этого договора.
"Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию - мы будем действовать зеркально", - сказал С.Лавров в среду на брифинге в Ашхабаде.
"Американцы приостановили свое участие в договоре. Мы сделали то же самое. Соответственно, по истечении шестимесячного периода, по итогам официальной ноты США о выходе из этого договора, договор перестанет действовать", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Касаясь дальнейших переговоров на тему ДРСМД или других тем, касающихся стратегической стабильности, контроля над вооружениями, С.Лавров сказал: "Президент Путин тоже ясно изложил нашу позицию - нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и западным, натовским коллегам".
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны С.Лавровым и Сергеем Шойгу.
"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.
20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.
Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»