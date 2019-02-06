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СНГ 06.02.2019 14:02

Суд в Вирджинии приговорил сына экс-посла Киргизии в США к трем годам лишения свободы за контрабанду оружия

Сын бывшего посла Киргизии в США Тенгиз Сыдыков осужден в США на три года лишения свободы по обвинениям в международной торговле оружием и контрабанде, сообщила в среду киргизская газета "Дело №".

По данным издания, приговор вынесен судом Восточного округа штата Вирджиния 21 декабря 2018 года. Отбывать срок наказания осужденный отправится 20 февраля, в настоящее время он находится под домашним арестом.

Т.Сыдыков был задержан в конце февраля 2018 года в Александрии, штат Вирджиния вместе с гражданином Казахстана Эльдаром Резвановым.

"В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Вирджиния, купили более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости, маскируя груз под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений", - говорится в сообщении американского издания WJLA.com.

После задержания сына Замира Сыдыкова заявила журналистам, что он "работает в IT-компании и не имеет никакого отношения к контрабанде оружия, а был задержан в полицейском участке, когда приехал туда выяснять обстоятельства задержания Э.Резванова, с которым когда-то снимал квартиру".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, США, КОНТРАБАНДИСТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]