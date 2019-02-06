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ТЭК 06.02.2019 12:28

Президент Туркменистана удовлетворен контактами с "Газпромом", переговоры продолжаются - Лавров

Контакты между "Газпромом" и правительством Туркменистана по вопросу возобновления поставок в РФ туркменского газа продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти вопросы принадлежат компетенции межправкомиссии, задание которой готовится. Могу сказать, что президент Туркменистана сегодня, когда давал свою оценку наших отношений, с удовлетворением отметил контакты по линии "Газпрома", они продолжаются", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" на пресс конференции по итогам встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

С 2008 года "Газпром" пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 года "Газпром" закупал в год порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м. "Газпром" с января 2015 года платил "Туркменгазу" цену безубыточного экспорта в Европу. В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. В суде российская компания требует с ГК "Туркменгаз" 4 млрд евро.

С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. Арбитражное разбирательство между ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" также было временно приостановлено до 31 декабря 2018 года с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса. Из опубликованного в конце января 2019 года информационного меморандума нового выпуска еврооблигаций "Газпром" удалили информацию о сроках арбитражной паузы, оставив лишь упоминание о поиске мирового соглашения.

В октябре и ноябре прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер два раза летал в Ашхабад на переговоры. Государственное информационное агентство Туркменистана сообщало об обсуждении возобновления "Газпромом" закупок туркменского газа с чала 2019 года. Однако в реальности подтверждения этому так и не последовало.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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