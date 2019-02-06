В ОДКБ заявляют о 40-процентном росте интенсивности боев между правительственными силами Афганистана и террористами

В Организации Договора о коллективной безопасности отмечают значительную активизацию в Афганистане радикальных исламистов движения "Талибан" и ИГИЛ.

"В 2018 году интенсивность боевых действий между различными бандформированиями и афганскими силами безопасности возросла на 40%. При этом отмечается значительная активизация радикального исламского движения "Талибан", а также террористической организации "Исламское государство", в том числе в северных провинциях Афганистана", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров журналистам в среду.

Он подчеркнул, что непрекращающийся вооруженный конфликт в Афганистане представляет основную угрозу в Центрально-Азиатском регионе для государств-членов ОДКБ.

По словам А.Сидорова, нестабильная ситуация в Афганистане создает благоприятные условия для усиления деятельности группировок экстремистско-террористического толка, которые стремятся к созданию на территории стран Центральной Азии второго халифата и представляют серьезную угрозу их национальной безопасности.