В ОДКБ заявляют о 40-процентном росте интенсивности боев между правительственными силами Афганистана и террористами

В Организации Договора о коллективной безопасности отмечают значительную активизацию в Афганистане радикальных исламистов движения "Талибан" и ИГИЛ.
"В 2018 году интенсивность боевых действий между различными бандформированиями и афганскими силами безопасности возросла на 40%. При этом отмечается значительная активизация радикального исламского движения "Талибан", а также террористической организации "Исламское государство", в том числе в северных провинциях Афганистана", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров журналистам в среду.
Он подчеркнул, что непрекращающийся вооруженный конфликт в Афганистане представляет основную угрозу в Центрально-Азиатском регионе для государств-членов ОДКБ.
По словам А.Сидорова, нестабильная ситуация в Афганистане создает благоприятные условия для усиления деятельности группировок экстремистско-террористического толка, которые стремятся к созданию на территории стран Центральной Азии второго халифата и представляют серьезную угрозу их национальной безопасности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»