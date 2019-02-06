Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

Регион 06.02.2019 14:18

Армения планирует в течение пяти лет принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности - программа

Правительство Армении планирует укомплектовать Вооруженные силы страны современными высокоточными ракетными комплексами большой дальности, говорится в представленной в среду правительственной программе на предстоящие пять лет.

В рамках программы также планируется принять на вооружение новые комплексы противовоздушной обороны.

Согласно документу, предполагается оснащение армии многофункциональной авиацией и автоматизированными и роботизированными воздушными и наземными системами, "тем самым увеличив расстояние, точность и эффективность разведки, войскового передвижения и огневой дальности на необходимой глубине".

"Важнейшим компонентом обеспечения безопасности станет развитие отечественной военной промышленности, в центре внимания останется последовательное оснащение передовой линии техническими средствами и повышение эффективности и безопасности боевого дежурства", - отмечается в документе.

"Будут предприняты меры, чтобы система управления Вооруженных сил стала максимально автоматизированной и имела достаточную оперативность, жизнеспособность, подвижность и технологическое преимущество и оснащенность для ведения современных военных действий, а также необходимый потенциал для обеспечения киберзащиты", - говорится в программе.

Программа одобрена на заседании правительства Армении в среду и направлена в парламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, РАКЕТЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Болтон призвал Армению отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского Армения продолжает работу по покупке вооружений у России Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту в $200 млн Имеющийся у Армении на вооружении комплекс "Искандер" не может нанести серьезного ущерба ВС Азербайджана – российский эксперт Армения не выполняет требования Гаагского кодекса по предотвращению распространения баллистических ракет – азербайджанский военный эксперт Ереван получил гарантии дальнейших поставок вооружения - президент Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]