Армения планирует в течение пяти лет принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности - программа

Правительство Армении планирует укомплектовать Вооруженные силы страны современными высокоточными ракетными комплексами большой дальности, говорится в представленной в среду правительственной программе на предстоящие пять лет.

В рамках программы также планируется принять на вооружение новые комплексы противовоздушной обороны.

Согласно документу, предполагается оснащение армии многофункциональной авиацией и автоматизированными и роботизированными воздушными и наземными системами, "тем самым увеличив расстояние, точность и эффективность разведки, войскового передвижения и огневой дальности на необходимой глубине".

"Важнейшим компонентом обеспечения безопасности станет развитие отечественной военной промышленности, в центре внимания останется последовательное оснащение передовой линии техническими средствами и повышение эффективности и безопасности боевого дежурства", - отмечается в документе.

"Будут предприняты меры, чтобы система управления Вооруженных сил стала максимально автоматизированной и имела достаточную оперативность, жизнеспособность, подвижность и технологическое преимущество и оснащенность для ведения современных военных действий, а также необходимый потенциал для обеспечения киберзащиты", - говорится в программе.

Программа одобрена на заседании правительства Армении в среду и направлена в парламент.