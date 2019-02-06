Армения планирует в течение пяти лет принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности - программа

Правительство Армении планирует укомплектовать Вооруженные силы страны современными высокоточными ракетными комплексами большой дальности, говорится в представленной в среду правительственной программе на предстоящие пять лет.
В рамках программы также планируется принять на вооружение новые комплексы противовоздушной обороны.
Согласно документу, предполагается оснащение армии многофункциональной авиацией и автоматизированными и роботизированными воздушными и наземными системами, "тем самым увеличив расстояние, точность и эффективность разведки, войскового передвижения и огневой дальности на необходимой глубине".
"Важнейшим компонентом обеспечения безопасности станет развитие отечественной военной промышленности, в центре внимания останется последовательное оснащение передовой линии техническими средствами и повышение эффективности и безопасности боевого дежурства", - отмечается в документе.
"Будут предприняты меры, чтобы система управления Вооруженных сил стала максимально автоматизированной и имела достаточную оперативность, жизнеспособность, подвижность и технологическое преимущество и оснащенность для ведения современных военных действий, а также необходимый потенциал для обеспечения киберзащиты", - говорится в программе.
Программа одобрена на заседании правительства Армении в среду и направлена в парламент.
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