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Происшествия 06.02.2019 12:38

В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав

Десять человек пострадали в Азербайджане в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

ДТП произошло в среду утром в поселке Атъялы Абшеронского района.

«В больницу с различными травмами поступили 10 человек, пострадавших в ДТП. Шестеро из них помещены на стационарное лечение в Центр клинической медицины №1 (Семашко), еще четверо были отпущены домой после оказания им необходимой медицинской помощи», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, среди пострадавших четыре женщины. «Лечащие врачи характеризуют состояние пациентов как среднее стабильное. Трое пострадавших проходят лечение в отделении неврологии, двое – в травматологии, один пациент помещен в реанимационное отделение», - отметила С.Ахмедова.

В МВД агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением автомобиля, в результате он столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине дороги. По предварительной версии, ДТП было вызвано отказом тормозной системы автобуса.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ДТП, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]