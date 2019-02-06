В Азербайджане в ДТП пострадали 10 человек, из них шестеро госпитализированы - Минздрав

Десять человек пострадали в Азербайджане в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.
ДТП произошло в среду утром в поселке Атъялы Абшеронского района.
«В больницу с различными травмами поступили 10 человек, пострадавших в ДТП. Шестеро из них помещены на стационарное лечение в Центр клинической медицины №1 (Семашко), еще четверо были отпущены домой после оказания им необходимой медицинской помощи», - сказала С.Ахмедова.
По ее словам, среди пострадавших четыре женщины. «Лечащие врачи характеризуют состояние пациентов как среднее стабильное. Трое пострадавших проходят лечение в отделении неврологии, двое – в травматологии, один пациент помещен в реанимационное отделение», - отметила С.Ахмедова.
В МВД агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением автомобиля, в результате он столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине дороги. По предварительной версии, ДТП было вызвано отказом тормозной системы автобуса.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»