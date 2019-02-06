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06.02.2019 12:49

Пресс-релиз

7 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ российских фильмов.

В программе:

«Зеленые цепочки» - художественный фильм режиссера Григория Аронова (киностудия «Ленфильм», 1970 год), военная драма, действие которой происходит в осажденном Ленинграде;

«Порох» - художественный фильм режиссера Виктора Аристова (киностудия «Ленфильм», 1985 год), рассакзывающий о первых днях обороны Ленинграда в Великую Отечественную войну;

«Мы смерти смотрели в лицо» - художественный фильм режиссера Наума Бирмана (киностудия «Ленфильм», 1981 год), его сюжет основна на реальныъх событиях - создании Аркадием Обрантом Фронтового молодёжного ансамбля;

«Зимнее утро» - художественный фильм режиссера Николая Лебедева (киностудия «Ленфильм», 1966 год) о судьбе детей в блокадном Ленинграде;

«Балтийское небо» - художественный фильм режиссера Владимира Венгерова (киностудия «Ленфильм», 1960 год) о городе-герое Ленинграде, о его защитниках и жителях, о драматических буднях 1941 и весны 1942 года;

«Одна на всех» - документальный фильм режиссёров Феликса Эскина и Виктора Бутурлина (киностудия «Ленфильм», 2015 год) рассказывает о тружениках блокадного Ленинграда – обычных людях, которые самоотверженно защищали родной город.

Начало - в 10:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]