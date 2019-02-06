Азербайджан весной обсудит сотрудничество с США в сфере АПК

Первый аграрный форум Азербайджан - Иллинойс состоится 4-5 апреля в городе Чикаго, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).
Как отметили в палате, в форуме ожидается участие министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова.
«Основными темами форума станут перспективы развития сотрудничества, инвестиций и двусторонней торговли между Азербайджаном и США, роль просветительской деятельности в развитии сельского хозяйства, инновационное сельское хозяйство, совместные проекты в данной сфере и другие темы», - отметили в USACC.
В ходе форума также ожидается ознакомление азербайджанской делегации с заводом по производству комбайнов, посещение фермы по производству сои, кукурузы и молочных продуктов, а также ряд других мероприятий.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»