Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной

Норвежская нефтегазодобывающая компания Equinor ASA (бывшая Statoil) в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 30% благодаря рекордной добыче углеводородов в 2018 году и повышению цен на них на мировых рынках.

Вместе с тем скорректированная чистая прибыль была слабее ожиданий рынка, что привело к падению стоимости акций компании на торгах в среду.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре поднялась до $3,37 млрд по сравнению с $2,57 млрд за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная чистая прибыль поднялась с $1,31 млрд до $1,54 млрд, однако средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, был выше - $1,78 млрд.

Квартальная выручка подскочила на 27% в годовом выражении и составила $21,72 млрд, больше ожидавшихся рынком $19,19 млрд.

Между тем скорректированная EBIT Equinor (показатель динамики основных операций компании) в минувшем квартале увеличилась до $4,4 млрд с $4 млрд годом ранее.

Объем собственной добычи углеводородов Equinor повысился в октябре-декабре на 1,7% в годовом выражении - до 2,17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) с 2,134 млн б.н.э./с в IV квартале 2017 года, прирост в основном обеспечили новые проекты и скважины, особенно в США. Квартальная добыча нефти и газа соответствовала ожиданиям рынка.

В 2018 году добыча Equinor достигла рекорда - 2,111 млн б/с против 2,080 млн б/с годом ранее.

Средняя цена сбыта нефти Brent повысилась до $67,8 за баррель в IV квартале 2018 года с $61,3 за баррель годом ранее. Среднегодовая цена подскочила на 31%, до $71,1 за баррель.

По итогам 2018 года в целом Equinor увеличила чистую прибыль на 63%, до $7,5 млрд, скорректированную EBIT - на 42%, до $18 млрд.

Кроме того, Equinor установила рекорд по темпам замещения резервов - коэффициент RRR достиг 213%.

В 2019 году Equinor прогнозирует капвложения в объеме $11 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году, в том числе около $1,7 млрд будут направлены на геологоразведку. Добыча, как ожидается, останется на уровне 2018 года, а в совокупные темпы годового прироста в 2019-2025 годах составят 3% благодаря запуску новых проектов.

Кроме того, Equinor рассчитывает, что в ближайшие годы свободный денежный поток после уплаты дивидендов составит $14 млрд при цене нефти на уровне $70 за баррель. Ранее прогноз при тех же условиях составлял $12 млрд.

Совет директоров предложил повысить дивиденды за IV квартал на 13%, до 26 центов на акцию.

Equinor основана в 1972 году. В настоящее время государство контролирует две трети акций корпорации. Она работает в 37 странах, ее штат насчитывает более 20 тыс. человек.

Акции Equinor подешевели на 2,7% на торгах в Осло в среду. Капитализация Equinor за последние 12 месяцев увеличилась на 6,4 до 650 млрд норвежских крон ($76,5 млрд).