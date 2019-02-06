Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0259 GBR   2.2028 TRY   0.3267

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 8 Фев 9 Фев

ТЭК 06.02.2019 13:04

Чистая прибыль Equinor в IV квартале выросла на 30%, годовая добыча была рекордной

Норвежская нефтегазодобывающая компания Equinor ASA (бывшая Statoil) в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 30% благодаря рекордной добыче углеводородов в 2018 году и повышению цен на них на мировых рынках.

Вместе с тем скорректированная чистая прибыль была слабее ожиданий рынка, что привело к падению стоимости акций компании на торгах в среду.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре поднялась до $3,37 млрд по сравнению с $2,57 млрд за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная чистая прибыль поднялась с $1,31 млрд до $1,54 млрд, однако средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, был выше - $1,78 млрд.

Квартальная выручка подскочила на 27% в годовом выражении и составила $21,72 млрд, больше ожидавшихся рынком $19,19 млрд.

Между тем скорректированная EBIT Equinor (показатель динамики основных операций компании) в минувшем квартале увеличилась до $4,4 млрд с $4 млрд годом ранее.

Объем собственной добычи углеводородов Equinor повысился в октябре-декабре на 1,7% в годовом выражении - до 2,17 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) с 2,134 млн б.н.э./с в IV квартале 2017 года, прирост в основном обеспечили новые проекты и скважины, особенно в США. Квартальная добыча нефти и газа соответствовала ожиданиям рынка.

В 2018 году добыча Equinor достигла рекорда - 2,111 млн б/с против 2,080 млн б/с годом ранее.

Средняя цена сбыта нефти Brent повысилась до $67,8 за баррель в IV квартале 2018 года с $61,3 за баррель годом ранее. Среднегодовая цена подскочила на 31%, до $71,1 за баррель.

По итогам 2018 года в целом Equinor увеличила чистую прибыль на 63%, до $7,5 млрд, скорректированную EBIT - на 42%, до $18 млрд.

Кроме того, Equinor установила рекорд по темпам замещения резервов - коэффициент RRR достиг 213%.

В 2019 году Equinor прогнозирует капвложения в объеме $11 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году, в том числе около $1,7 млрд будут направлены на геологоразведку. Добыча, как ожидается, останется на уровне 2018 года, а в совокупные темпы годового прироста в 2019-2025 годах составят 3% благодаря запуску новых проектов.

Кроме того, Equinor рассчитывает, что в ближайшие годы свободный денежный поток после уплаты дивидендов составит $14 млрд при цене нефти на уровне $70 за баррель. Ранее прогноз при тех же условиях составлял $12 млрд.

Совет директоров предложил повысить дивиденды за IV квартал на 13%, до 26 центов на акцию.

Equinor основана в 1972 году. В настоящее время государство контролирует две трети акций корпорации. Она работает в 37 странах, ее штат насчитывает более 20 тыс. человек.

Акции Equinor подешевели на 2,7% на торгах в Осло в среду. Капитализация Equinor за последние 12 месяцев увеличилась на 6,4 до 650 млрд норвежских крон ($76,5 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, EQUINOR, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


Equinor приостановила работу нефтяного терминала Sture после столкновения двух судов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]