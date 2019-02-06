Британские министры тайно обсудили план возможной отсрочки Brexit на восемь недель

Члены кабинета министров Великобритании тайно обсудили план возможного переноса даты выхода страны из ЕС, сообщает в среду газета The Daily Telegraph.

Речь идет об отсрочке на восемь недель, то есть переноса непосредственной даты выхода с 29 марта на 24 мая 2019 года.

По данным издания, в случае одобрения парламентом соглашения британские министры хотят согласовать с Брюсселем так называемый двухмесячный "период отсрочки" после 29 марта, в течение которого Великобритания будет оставаться в составе ЕС на текущих условиях.

По мнению министров, такой шаг позволит получить дополнительное время для принятия необходимых законодательных мер.

По сообщениям СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее на этой неделе раскритиковала министров за то, что в прошлом они публично обсуждали возможность отсрочки Brexit, поскольку ранее сама глава британского правительства не раз заверяла, что страна выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

Среди тех, кто поддерживает возможность переноса даты выхода на более поздний срок для того, чтобы окончательно завершить оформление всех необходимых процедур - глава МИД Джереми Хант, глава минфина Великобритании Филип Хаммонд и министр торговли Великобритании Лиам Фокс.

Так, ранее Л.Фокс заявил, что "большинство членов парламента" одобрили бы "небольшую отсрочку" выхода страны из Евросоюза. В свою очередь Дж.Хант указывал на необходимость "дополнительного времени", что завершить все необходимые формальные процедуры по Brexit.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщалось, что в ЕС готовы отложить Brexit на вторую половину 2019 года. Однако, как отмечалось, в Брюсселе существуют разногласия по этому вопросу: некоторые члены союза считают, что Лондону следует предоставить дополнительно только несколько недель, другие говорят, что Великобритания должна выйти из ЕС в срок, установленной 50 статьей Лиссабонского договора, то есть 29 марта.

Несколько европейских министров считают, что Лондону "нужны будут действительно веские аргументы, чтобы отложить на более поздний срок дату выхода (Британии из ЕС - ИФ) с 29 марта".

На прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся так называемого "страховочного плана" по границе с Ирландией. После этого Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

Также она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.