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СНГ 06.02.2019 15:16

В украинском парламенте торопят со вступлением страны в НАТО

Глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предлагает парламенту обратиться к НАТО с призывом инициировать официальную процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.

Согласно информации на сайте украинского парламента, 6 февраля, М.Бурбак зарегистрировал соответствующий проект постановления об обращении Верховной Рады к Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО "Относительно обретения Украиной членства в НАТО".

Автор инициативы предлагает Верховной Раде в документе обратиться к НАТО, ПА НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с призывом безотлагательно инициировать официальную, обоюдно юридически обязывающую процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора в порядке, предусмотренном Вашингтонским (Североатлантическом) договором от 4 апреля 1949 года.

В четверг, 7 февраля украинский парламент намерен утвердить в целом законопроект о внесении изменений Конституцию Украины, закрепляющий курс страны на членство в ЕС и НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]