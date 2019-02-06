В украинском парламенте торопят со вступлением страны в НАТО

Глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предлагает парламенту обратиться к НАТО с призывом инициировать официальную процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.

Согласно информации на сайте украинского парламента, 6 февраля, М.Бурбак зарегистрировал соответствующий проект постановления об обращении Верховной Рады к Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО "Относительно обретения Украиной членства в НАТО".

Автор инициативы предлагает Верховной Раде в документе обратиться к НАТО, ПА НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с призывом безотлагательно инициировать официальную, обоюдно юридически обязывающую процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора в порядке, предусмотренном Вашингтонским (Североатлантическом) договором от 4 апреля 1949 года.

В четверг, 7 февраля украинский парламент намерен утвердить в целом законопроект о внесении изменений Конституцию Украины, закрепляющий курс страны на членство в ЕС и НАТО.