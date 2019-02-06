Конкретных инициатив от США о заключении договора взамен ДРСМД Москва не получала - Песков

Москва не получала никаких конкретных предложений от Вашингтона о подготовке договора взамен ДРСМД и не знает, насколько реалистично подключение к этой работе третьих стран.
"Мы и ранее слышали заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору. Насколько это реалистично, мы не знаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности договора взамен ДРСМД с привлечением Китая и других стран.
"Конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"В соответствии с линией президента сами в этой области с инициативами выступать больше не собираемся, ибо делали это уже неоднократно", - заключил Д.Песков.
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.
20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Позднее Д.Трамп в связи с выходом США из ДРСМД заявил, что рассматривается вопрос о заключении некоего нового договора, возможно, с участием Китая, но решение еще не принято.
Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.
Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.
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