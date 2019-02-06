Землетрясение в Азербайджане не нанеслo серьезного ущерба – глава МЧС

Землетрясение в Азербайджане, произошедшее во вторник, не привело к разрушениям, ущерб незначительный, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Утром в среду глава МЧС прибыл в регионы страны, где накануне были отмечены сильные подземные толчки.

«Отрадно, что ущерб оказался незначительным с учетом силы землетрясения. Нет жертв, нет разрушений и аварий в домах и других строениях. В некоторых домах наблюдается разрушение стен изнутри и снаружи», - сказал К.Гейдаров журналистам.

«Слава Богу, что нет человеческих жертв. Три человека пострадали, у двух из них перелом ноги, одного – руки», - добавил он.

Министр также отметил, что в связи с землетрясением на «горячую линию» МЧС, в целом, поступило 73 обращения.

К.Гейдаров отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Исполнительные власти Исмаиллинского и Агсуинского районов вместе с ИВ Шемахинского района, работают с комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

«По итогам расследований будут приняты соответствующие решения»,- сказал министр.

По его словам, первый вице-президент Мехрибан Алиева также дала соответствующие поручения, согласно которым волонтеры Фонда Гейдара Алиева будут задействованы в этих работах.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Ф.Исазаде