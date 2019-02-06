Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне в декабре - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил в среду, что ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне в декабре.
"Рад объявить, что страны альянса решили, что следующее совещание глав государств и правительств состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - сообщается в коммюнике генсека Североатлантического альянса, распространенном пресс-службой НАТО.
Генсек организации поблагодарил Великобританию за согласие провести у себя саммит альянса в год 70-летия НАТО. Он напомнил, что Соединенное Королевство является одним из 12 государств-основателей НАТО и "продолжает играть ключевую роль в альянсе, привнося важный вклад в нашу общую безопасность".
Й.Столтенберг отметил, что саммит НАТО в Лондоне позволит "обсудить сегодняшние и завтрашние вызовы безопасности".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»