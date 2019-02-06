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Дальнее зарубежье 06.02.2019 15:09

Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне в декабре - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил в среду, что ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне в декабре.

"Рад объявить, что страны альянса решили, что следующее совещание глав государств и правительств состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - сообщается в коммюнике генсека Североатлантического альянса, распространенном пресс-службой НАТО.

Генсек организации поблагодарил Великобританию за согласие провести у себя саммит альянса в год 70-летия НАТО. Он напомнил, что Соединенное Королевство является одним из 12 государств-основателей НАТО и "продолжает играть ключевую роль в альянсе, привнося важный вклад в нашу общую безопасность".

Й.Столтенберг отметил, что саммит НАТО в Лондоне позволит "обсудить сегодняшние и завтрашние вызовы безопасности".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, САММИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]